Roma a Trigoria, Celik parzialmente in gruppo: le scelte di Ranieri per Lecce

Certo, se la volontà dell’ambiente era mantenere il focus della capitale sull’imminente impegno contro ilnon si può certo dire cheabbia dato una mano in tale senso. Una conferenza stampa rivelatoria quella andata in scena in queste ore, con il tecnico che ha bocciato l’opzione Gasperini, rivelando che il nome del suo successore non è ancora venuto fuori pubblicamente. Una bomba che rendeancora più nervosa per quanto riguarda il prossimo allenatore, in un momento in cui c’è bisogno di mantenere calma e sangue freddo.È infatti quasi passato in secondo piano l’allenamento odierno adella squadra, al lavoro per preparare una trasferta insidiosa come quella al Via del Mare. Particolare attenzione era rivolta alle condizioni di Zeki, infortunatosi al tendine congiunto del bicipite femorale sinistro ad inizio marzo, nella sfida d’andata europea contro l’Athletic Club.