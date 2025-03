Lapresse.it - Roghi stabilimenti Ostia, Gualtieri: “Contenti dell’arresto. Avanti su strada legalità”

“Ringrazio le forze di polizia e la magistratura per il lavoro e adesso naturalmente aspettiamo l’esito delle indagini. Non traiamo conclusioni affrettate ma sicuramente siamoche sia stata arrestata una persona”, così il sindaco di Roma Robertoa margine della cerimonia per il completamento dei lavori di Piazza San Giovanni sul giovane che ha confessato di aver appiccato gli incendi della notte scorsa in varibalneari a. “Nel frattempo andiamosulladellae della trasparenza dei bandi. Il mare di Roma merità qualità e trasparenza nelle assegnazioni. Per molto tempoha avuto molti problemi e per questo siamo presenti con opere di riqualificazione ma anche culturale e sociale. Rifaremo il lungomare. In parallelo c’è l’opera diche deve proseguire in modo determinato” aggiunge il primo cittadino.