Roby Facchinetti | Io sulle orme di Wagner finalmente il mio Parsifal

Roma, 27 marzo 2025 – Diceva Nietzsche chenon è un sillogismo, ma una malattia. E una certa affezione il compositore tedesco l’ha provocata pure nei Pooh da quel lontano 1973 in cuipropose al paroliere (quinto membro, di fatto, della band) Valerio Negrini alcuni temi musicali e lui rispose che li avrebbe visti sposarsi bene con la storia di. "Rimasi perplesso visto che arrivavamo da Piccola Katy, Tanta voglia di lei, Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima" ricorda cinquantatré anni dopo il cantante-tastierista bergamasco con ancora chiara in testa la risposta dell’amico: ", lasciami lavorare, poi mi dirai se ti piace o no". Ed è da quel lavoro, anzi da quella ricerca del Santo Graal, visto l’argomento, che nasce l’“opera prog” presentata ieri dallo stesso, 80 anni, tra i velluti del Teatro Gerolamo di Milano.