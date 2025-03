Liberoquotidiano.it - Roberto Gualtieri isolato per il caso degli scrocconi pro-Ue

Ovviamente, Repubblica e La Stampa non scrivono nulla sull'inchiesta della Corte dei Conti su. Esaltano la magistratura solo quando si accanisce contro il centrodestra. Il che è anche un po' desolante per chi vorrebbe saperne di più per soldi nostri spesi per la manifestazione loro. Imbarazzo, probabilmente. Che è meno comprensibile in Campidoglio. Un giorno rivendicano con orgoglio le centinaia di migliaia di euro spese per far contento Michele Serra nel nome dell'Europa; poi però fischiettano per aria non sapendo che cosa dire. È davvero difficile trovare un esponente della maggioranza capitolina pronto a stracciarsi le vesti in favore del primo cittadini: la brutta figura indubbiamente è evidente e non si trovano martiri pronti al sacrificio. «Si difenda il sindaco, perché devo farlo io?», dice dietro la garanzia di anonimato uno dei consiglieri più attivi della maggioranza capitolina.