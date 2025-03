Ilgiorno.it - Ritrova la figlia dopo 11 anni, l’incubo (non ancora) finito di un padre coraggioso: “So dov’è, ha vissuto come un fantasma”

Sesto San Giov(Milano) – Andrea Palermo è unche non vede più suada quasi dodici. “Ma non sono stato con le mani in mano. Non mi sono arreso mai”. E ora, grazie al pubblico de Le Iene, l’imprenditore di Sesto San Giovha potuto finalmente localizzarla e sapere dove hain tutti questi. “Si tratta di un primo passo, di uno snodo importante. Sono felicissimo e sono consapevole che la parte più difficile arrivi ora”. Il caso èin mano alla Procura, perché sull’ex compagna di Palermo pendono due condanne in Appello e altre istanze presentate dall’imprenditore. La latitanza “Questa persona è latitante da dodicie l’epilogo di questa triste storia potrebbe essere la firma di un mandato di cattura internazionale – spiega il–. Il reato configurato non è più solo di sottrazione di minore ma di sequestro”.