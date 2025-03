Ritorno live per gli Almamegretta con il "Sanacore 30th Anniversary Tour" al Noisy Naples Fest

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il clamoroso sold out delinvernale, glitornano a esibirsi dal vivo questa estate con unche celebra il 30° anniversario di “”. Venerdì 12 settembre 2025 porteranno il loro incandescentea Napoli, all’Arena Flegrea, nell’ambito dell’ottava edizione del.Una casa, a tre anni dall’ultimo show all’arena della Mostra d’Oltremare e a pochi giorni dal grande successo del concerto alla Casa della Musica. La band partenopea promette adesso uno show imperdibile, con una scaletta rinnovata che attraversa i brani più iconici e i loro successi. Che rende omaggio a un grande album che ha rappresentato un caposaldo per la musica italiana alternativa, ponendo le basi per un percorso di contaminazione e innovazione che ha reso glitra i protagonisti più influenti di quella scena musicale.