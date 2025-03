Ilrestodelcarlino.it - Rissa al Marino. Li circondano in 12, la polizia evita il peggio. Restano feriti in due

E’ di dueil bilancio di una liteavvenuta martedì nel carcere di Ascoli, sedata solo grazie all’intervento degli agenti dellaPenitenziaria che hanno limitato i danni. Si è trattato di una violenta aggressione di cui un gruppo di dodici detenuti, stranieri e italiani, ha fatto oggetto due uomini anche loro carcerati nella casa circondariale didel Tronto. La lite è avvenuta in palestra, uno spazio dunque dove hanno accesso tutti i detenuti del carcere di Ascoli. Non sono ancora chiari i motivi ma improvvisamente il nutrito gruppo di detenuti si è scagliato contro gli altri due che hanno avuto la. Fondamentale il tempestivo intervento degli agenti dellapenitenziaria in servizio che hanno interrotto il pestaggio e ricondotto tutti alla calma. I due detenuti picchiati sono stati prima portati nell’infermeria del carcere e poi, viste le condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove sono stati sottoposti ad accertamenti e medicati a seguito di problemi fisici riportati in varie parti del corpo.