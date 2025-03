Lanazione.it - Risanare le strade della Garfagnana: "Ci vuole un aiuto dal Governo"

Il presidenteProvincia Marcello Pierucci, dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi in Mediavalle e, mette in evidenza la necessità di un impegno comune nella filiera degli enti locali per superare una situazione indubbiamente difficile e fa appello ae Regione per i fondi necessari. "La messa in sicurezza e la percorribilità delleprovinciali - spiega nella sua nota dove ringrazia anche il mondo imprenditoriale per la comprensione e il supporto fornito - saranno l’obiettivo prioritario dell’ente. "La situazione - prosegue - evidenziata nelle ultime settimane, con frane e smottamenti diffusi su alcuneprovinciali a causa del maltempo, ci impone non tanto una presa di coscienza che già avevamo, quanto un obiettivo a breve-medio termine che metta al centro dell’agenda politica lo statoviabilità del territorio e non solo quello delleprovinciali, ma anche delle regionali e comunali".