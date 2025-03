Leccotoday.it - Ripartenza della variante alla Lecco-Bergamo: le reazioni

Leggi su Leccotoday.it

Importante audizione oggi a Palazzo Pirelli, in commissione infrastrutture e mobilità, dove si è è fatto il punto sulladi Vercurago - lotto di San Gerolamo -, ex SS 639. Dopo oltre 10 anni di stop il progetto sembra essere pronto per ripartire nell'estate 2026, ma.