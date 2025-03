Anteprima24.it - Rinviata al 2 aprile la presentazione del libro “Il poeta giovane – Vincenzo Russo”

Tempo di lettura: 2 minutiLadel“Il” di Edoardo Giglio, in programma oggi alle ore 17:30 nell’ambito della rassegna “Benevento LibrAria” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, èa mercoledì 2alle ore 17:30 sempre presso la sala dell’antico teatro di Palazzo Paolo V.Resta immutato il programma che, dopo il saluto dell’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, prevede il dialogo di Maria Cristina Donnarumma e Gennaro Del Piano con Edoardo Giglio.Nell’autore traccia la vita dinei minimi particolari. Cresciuto senza padre, primo di sei figli – un fratello e quattro sorelle – con una madre malata che in breve morirà lasciandolo solo a badare a tutta la famiglia,lavora e lotta duramente contro la povertà, contro l’ignoranza, cercando in ogni modo di costruirsi un futuro migliore.