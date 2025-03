Internews24.com - Rinnovo Mkhitaryan, due i possibili scenari. Cosa filtra sulla situazione dell’armeno da casa Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ci sono duestrade da percorrere per il futurosul centrocampista nerazzurro daPersono giorni delicati ma anche decisivi in chiave futuro. Insi iniziano a fare i conti con quelli che sono iche riguardano il giocatore armeno, due sono le strade percorribili; o dare il tutto e per tutto per poi salutarsi a fine stagione oppure prolungare il contratto, rinnovandolo. In tutto ciò il giocatore è rimasto ad Appiano Gentile sfruttando la sosta Nazionali per farsi trovare pronto per gli imminenti impegni che riguardano i nerazzurri.In merito alcontrattuale, il Corriere dello Sport evidenzia che la vicenda è ancora in fase di discussione, tuttavia trapela la volontà da parte distesso di prolungare l’avventura in nerazzurro.