Rimosse le bici del bike sharing. Progetto al palo

Ildiè stato definitivamente archiviato con la rimozione della postazione situata in centro città. Un’iniziativa, quella del, che si aggiunge ai fallimenti delle opere pubbliche promosse in occasione di Expo 2015. Il, costo circa 30mila euro e mai reso operativo, si somma allo spreco di fondi pubblici dell’infopoint con area museale, costo 170mila euro, presso il dopolavoro. Deliberato dalla giunta di centrodestra nel 2010, nasce come iniziativa esplorativa per testare l’interesse dei cittadini. Un banco di prova che prevedeva una sola postazione con treclette a disposizione ampliato successivamente a setteclette dall’ex sindaco Roberto Maviglia, che aveva puntato sulcome sostegno alla promozione turistica con una prima postazione presso la stazione ferroviaria inaugurata nel 2013.