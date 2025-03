It.insideover.com - Rifugiati nazisti e dittatura militare Argentina: Milei ordina di pubblicare i documenti

Leggi su It.insideover.com

Nei giorni scorsi il governo argentino, guidato dal presidente Javier, ha annunciato per bocca del capo di Gabinetto Guillermo Francos, la declassificazione (leggasi desecretazione) dei fascicoli concernenti inel Paese dopo la Seconda guerra mondiale, precisando che trattasi di un impegno assunto dal capo dello Stato in occasione di un incontro della settimana scorsa, a Buenos Aires, con alcuni rappresentanti del Centro Simon Wiesenthal. Di sicuro, non è estraneo alla decisione un altro meeting, quello con il senatore statunitense Steve Daines, che avrebbe fatto pressioni suaffinché vengano resi pubblici i, risalenti alla seconda metà del XX secolo, comprovanti l’asilo concesso a diversi criminali, fuggiti dall’Europa dopo la fine del conflitto.