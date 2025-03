Ricerca infezioni da batteri sconosciuti | così la metagenomica risolve i casi impossibili

Leggi su Ildenaro.it

Dalo della trota al fungo del grano: genetica ed Intelligenza Artificiale (IA) aprono la strada per combattere i microrganismi più insoliti o addiritturaper i quali le diagnosi finora erano. Il nuovo metodo, che ha già consentito di salvare la vita di due bambini, si chiama ‘’ ed è una tecnica di indagine genetica che all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è già realtà clinica e che ribalta il modo tradizionale di individuare e trattare le. “La– spiega Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù – è laa 360 gradi di tutto il materiale genetico dei germi presenti in un campione, che si tratti di sangue, liquor, tessuti o altri fluidi corporei. Per confermare un sospetto clinico ora non si cerca più un singolo patogeno, ma si esplora tutto ciò che c’è: è la diagnostica del futuro che al Bambino Gesù è già stata trasferita nella pratica clinica di ogni giorno”.