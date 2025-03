Ricerca, fatigue nell’EPN sintomo cruciale ma sottovalutato dai pazienti

Leggi su Liberoquotidiano.it

MILANO (ITALPRESS) – La(stanchezza cronica) è uno dei sintomi più invalidanti rilevati daiaffetti da Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN), una malattia rara del sangue che colpisce spesso igiovani. Il 64% deisperimenta la‘Spessò o ‘Quasi semprè: è un dato emerso dal Global PNH Patient Registry, che aveva coinvolto 173con EPN. Il peso dellaè stato confermato anche da una recentequalitativa sull'impatto quotidiano dellaneicon EPN”, condotta da IQVIA per Novartis.I risultati dellaevidenziano come lalegata all'EPN non sia solo una semplice stanchezza, ma unpersistente e debilitante, che non migliora con il riposo, con un impatto trasversalea quotidianità. Secondo i dati raccolti, 9 su 10 dei(con diagnosi di EPN da almeno due anni e in trattamento con inibitori del complemento da almeno sei mesi) hanno valutato il peso dellacon un punteggio compreso tra 6 e 10 su una scala da 1 (pochissimo) a 10 (moltissimo).