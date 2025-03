Iltempo.it - Ribaltone sulle spiagge di Ostia, il bando riparte ma la stagione è a rischio

Colpo di scenadi. I giudici del Consiglio di Stato hanno ribaltato la decisione presa meno di due settimane fa dal Tar, che aveva sospeso ilper l'assegnazione di 31 concessioni in vista della prossima estate, autorizzando di fatto Roma Capitale a riattivare la procedura. Si tratta di 25 stabilimenti, quattro ristoranti e duelibere con servizi che il Comune ha messo ail 14 febbraio scorso, ma fino a ieri, nella pagina web dedicata alla gara d'appalto, campeggiava un alert: «Procedura sospesa in ottemperanza delle ordinanze del Tar Lazio pubblicate in data 13/05/2025», ma con «riserva di riattivare la gara all'esito dell'appello cautelare in corso». Esito che, appunto, è arrivato ieri e che secondo voci di corridoio è stato accolto con un'ovazione al dipartimento Patrimonio.