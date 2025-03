Spazionapoli.it - Ribaltone in Serie A, la decisione è ormai vicina: a sorpresa c’entra il Napoli!

Leggi su Spazionapoli.it

InA è previsto unimportante al termine della stagione. Di seguito l’ultimissima idea che potrebbe riguardare anche il. La stagione in corso è ancora molto ricca di impegni, ma intanto numerose società starebbero già guardando al futuro. Tra queste, c’è anche ildi Aurelio De Laurentiis che dovrà interrogarsi su diversi obiettivi futuri. Un quesito importante riguarda proprio l’allenatore, visto cheAntonio Conte è finito nel mirino di alcuni club italiani. A tal proposito, proprio unacruciale potrebbe “compromettere” il futuro del club partenopeo e del tecnico salentino.Conte-, sarà addio? Ora il Milan è più di una semplice ideaIn casa Milan proseguono i lavori in vista della prossima stagione. L’annata in corso è stata a dir poco disastrosa fino ad oggi, anche grazie all’esonero di Paulo Fonseca avvenuto pochi mesi.