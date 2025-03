Ilrestodelcarlino.it - Riaperto il centro sociale Sisto V

Dopo un periodo di chiusura per consentire i lavori di manutenzione straordinaria, è stato finalmenteilV, che si trova sotto la pineta di via Crucioli a Grottammare. Un ambiente che adesso è sicuramente più vivibile e moderno. "Un momento emozionante, vissuto con i soci e con tutta la città – afferma il sindaco Alessandro Rocchi - Questi spazi non sono semplici edifici, ma veri cuori pulsanti della socialità, punti di riferimento, dove le persone si incontrano, si sostengono e costruiscono legami. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di luoghi che contrastino l’isolamento e offrano a tutti l’opportunità di sentirsi parte di una comunità viva e solidale. Abbiamo aggiunto un tassello importante al nostro impegno per la comunità: rigenerare i luoghi di aggregazione, renderli più vivi, accoglienti e pronti ad accogliere chi ha voglia di esserci, di stare insieme, di condividere.