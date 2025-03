Lanazione.it - Restauro della 'Madonna in trono' di Pietro Nelli svelato a Signa

Leggi su Lanazione.it

La pittura muraria "in, fra Santo Stefano e Sant’Antonio" torna al suo antico splendore. È stato presentato in anteprima, a, ildell’opera attribuita a, nell’antica chiesa di San Lorenzo. Presenti Pier Giovanni Bracci, governatoreVenerabile Compagnia del Santissimo Sacramento e dello Spirito Santo, il sindaco Giampiero Fossi e la restauratrice Cristina Napolitano. "Nei mesi scorsi - ha detto il governatore Bracci - abbiamo partecipato al bandoFondazione Cr Firenze con l’intento di continuare a valorizzare l’antica chiesa di cui siamo fedeli custodi. Abbiamo contattato la restauratrice Cristina Napolitano e siamo riusciti a far partire il cantiere avviando una preziosa opera diche ha consentito all’opera di riprendere luce, eliminando quel velo che ne offuscava la bellezza".