Lanazione.it - Residenze fittizie, è bufera: "Del Regno guida la minoranza"

Leggi su Lanazione.it

FOLLONICA Sulla vicenda delledi cui si fa un gran parlare in questi giorni a Follonica, prende la parola il sindaco Matteo Buoncristiani, dopo le recenti accuse "Ormai è tutto chiaro. Anche alla città. Prendiamo tutti atto che ladell’opposizione follonichese è Vincenzo Del– sottolinea il primo cittadino – , il quale dopo il percorso condiviso con il centrodestra in campagna elettorale è stato da me allontanato per divergenze su visione e metodi, e ora si sta dedicando esclusivamente alla macchina del fango nei miei confronti, della mia famiglia e delle persone a me vicine, chiarmente per ripicca o per motivi di astio personale". Poi un rammarico. "Rammarica quindi che l’opposizione si renda complice di questa caccia alle streghe - aggiunge Buoncristiani - , che purtroppo va avanti da mesi, al solo fine di screditare la mia persona, evidentemente non avendo argomenti concreti per criticare l’operato della giunta o del sindaco.