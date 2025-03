Internews24.com - Repice sul rinnovo di Inzaghi: «Tendo a fidarmi del presidente Marotta. Se lui decide che è giusto andare avanti con Inzaghi, ci credo»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato deldi Simonee di quelle che sono le scelte die dell’Inter in merito all’argomentoIntervenuto in esclusiva ai microfoni di InterNews24, Francesco, noto radiocronista e giornalista, ha parlato di uno dei temi del momento e cioè ildi Simone. Giorni importanti anche sul temaper Simone, che potrebbe presto firmare con l’Inter, come anche dichiarato dal. Scelta giusta continuare con lui o pensa sia arrivato a fine ciclo?«del. Se luiche ècon, sinceramente ci. Ne saprà sicuramente più di me. Anche se sono sicuro, che se Simone non avesse avuto questoalla porte con l’Inter, per Allegri si sarebbero spalancate le porte di Appiano Gentile perché sarebbe stata una scelta razionale di, che vuole sempre gente che vince e sa come si fa».