Internews24.com - Repice: «Inter, costruita per competere in tutte le competizioni! Il rinnovo di Inzaghi? Marotta sa bene cosa fare, e sul duello Scudetto con il Napoli…» – ESCLUSIVA

di Marco BlasiSogno Triplete, ildied ilNapoli. Ne abbiamo parlato con Francescovistato indai nostri microfoniIlfinale per lotrae Napoli, ildi Simonee tanto altro. Ne abbiamo parlato con il noto radiocronista e giornalista, Francescovistato dai nostri microfoni, quelli diNews24. Ecco le sue parole:Archiviata la pausa Nazionali, torna in campo la Serie A, ma soprattutto riprende iltrae Napoli, distanziate solo di 3 punti.si aspetta dal rush finale? Quale squadra arriverà prima al traguardo?«Non so chi arriverà davanti, avrei delle doti divinatorie se lo sapessi (ride n.d.r). Quando si gioca punto a punto e mancano 9 giornate, può succedere veramente di tutto.