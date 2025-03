Avellinotoday.it - Regione Campania, provvedimenti di Giunta

Leggi su Avellinotoday.it

Laregionale ha approvato oggi, tra gli altri, i seguenti:Stanziamento di 900.000 euro per l'acquisizione di testi scolastici o universitari trascritti in braille, a caratteri ingranditi e fornitura di testi in formato elettronico, in favore di alunni con disabilità.