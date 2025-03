Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, gli strappano via le chiavi per rapinarlo dell'auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 marzo 2025 – Si trovava nel quartiere Ospizio, a, ed era pronto a rincasare quando è stato avvicinato da due sconosciuti che l’hanno aggredito, rubandogli leper poi cercare di dileguarsi a bordoa stessa vettura, dovendo però fuggire per l’effettoa reazione del proprietario. L’immediato allarme al 112, le importanti informazioni fornite dalla vittima e l’analisi del sistema di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri del Radiomobile di identificare i presunti rapinatori. Si tratta di un 38enne ghanese e un 32enne guineano, entrambi senza fissa dimora, accusati di rapina in concorso. È accaduto poco dopo le 22 di martedì, quando un 50enne abitante a Casalgrande si trovava in viaOspizio a. L’uomo era appena uscito da un bar e si apprestava a salire nella suavettura per fare rientro a casa.