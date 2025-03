Reggiotoday.it - Reggio Calabria in vetrina su The Sun con Ryanair e la guida turistica ChatGpt

Leggi su Reggiotoday.it

La segnalazione arriva da un orgoglioso Roberto Occhiuto, che sulla sua pagina Instagram sfoggia l'articolo che il quotidiano britannico The Sun dedica allapresentandola come metaemergente. Al centro dell'attenzione c'è in particolare, perché si parla delle offerte di.