Reggiana, difesa da ripensare. Per Sampirisi infortunio serio

Piove sul bagnato. Anzi, grandina. Già alle prese con l’di Luca Vido, con il rientro tutto da gestire di Paolo Rozzio e con una classifica preoccupante, laadesso dovrà fare a meno di Mario(almeno) per un paio di partite. Il giocatore si è infortunato al ginocchio nel corso di un allenamento della scorsa settimana e dopo qualche giorno di stop totale, oggi arriverà il verdetto che dirà con precisione quali saranno i tempi di recupero. Le sensazioni però non sono buone e, come detto, il terzino sarà certamente costretto a saltare la sfida con il Sassuolo e molto probabilmente anche quella successiva con la Cremonese. Questo, a dire il vero, sarebbe il quadro più ottimistico, perché significherebbe comunque poter contare sulla sua esperienza almeno per le ultime sei partite.