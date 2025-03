Movieplayer.it - Red Sonja: Matilda Lutz è la "Diavolessa con la spada" in una nuova foto, il film sarà vietato ai minori?

Dopo un tempo indefinito passato tra riprese e post-produzione, la pellicola si mostra finalmente con unaimmagine della protagonista Finora a preoccupare i fan di Redera stata la mancanza di materiale promozionale delin arrivo nelle sale. Finalmente, è stata pubblicata unaimmagine che ritraenel ruolo principale, ma non solo: la produzione ha anche confermato il rating ufficiale della pellicola. Secondo quanto riportato su Deadline, ilè stato ufficialmente acquisito dalla Samuel Goldwyns. La società si occuperà dei diritti di distribuzione delnegli Stati Uniti e prevede di far debuttare la pellicola sul grande schermo verso la fine dell'anno; l'uscita nel Regno Unito e in Irlandainvece affidata .