Red Bull via Lawson | Tsunoda nuovo compagno di Verstappen

Dopo un difficile periodo di apertura della stagione per Liam, la Oracle RedRacing ha preso la decisione che dal GP del Giappone 2025, Yukiguiderà per Oracle RedRacing e Liam guiderà per Visa Cash App Racings.“Redè nella posizione unica di avere quattro posti sulla griglia di partenza della Formula Uno, tra Oracle RedRacing e Visa Cash App Racings. E come tale, il Team ha preso la decisione di esercitare una rotazione dei piloti, che vedrà Yuki affiancare l’attuale e quattro volte campione del mondo, Max” si legge in una nota della Redin vista del Gran Premio del Giappone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oracle RedRacing (@redracing)Christian Horner, Team Principal e Ceo, ha dichiarato: “È stato difficile vedere Liam lottare con la RB21 nelle prime due gare e di conseguenza abbiamo preso collettivamente la decisione di effettuare un cambio anticipato.