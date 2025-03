Lettera43.it - Red Bull, ufficiale Tsunoda al posto di Lawson dal Gp del Giappone

Ora è: Yukiè il nuovo compagno di squadra Max Verstappen in Red. Il pilotase affiancherà il quattro volte campione del mondo già a partire dal Gp di Suzuka, terza tappa del Mondiale e sua gara di casa, in programma il 6 aprile. Sostituirà Liam, che prenderà il suoinvece in Racings. Il neozelandese, giunto in estate sulla monodi Christian Horner e Helmut Marko per sostituire il messicano Sergio Perez, paga a caro prezzo due prove decisamente sottotono fra Australia e Cina, dove non è riuscito mai a piazzare la sua macchina a punti. «È stato difficile vedere Liam alle prese con la RB21 alle prime due gare», ha fatto sapere il team principal della scuderia. «Di conseguenza, abbiamo preso collettivamente la decisione di fare un cambio anticipato».