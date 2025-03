Red Bull cambia ancora | Tsunoda diventa il quinto compagno di squadra di Verstappen dal 2019

Leggi su Sportface.it

La Red. A due gare dall’inizio della stagione, Milton Keynes modifica la propria line-up, annunciando Yukicome nuovodidi Max. Nel corso dei primi due weekend del 2025, le prestazioni di Liam Lawson non hanno convinto Helmut Marko e Christian Horner, vertici del team austriaco. Il pilota neozelandese non è riuscito a collezionare nemmeno un punto, rimanendo relegato alle ultime posizioni. Nell’arco di due settimane, Lawson è stato inoltre autore di un record negativo, non riuscendo a superare il Q1 per tre volte consecutive (considerando anche le qualifiche sprint), ottenendo la peggior striscia della storia della Red. Il classe 2002, che lo scorso anno aveva disputati gli ultimi sette Gran Premi della stagione al volante della Racings, tornerà tra le fila della scuderia gemella.