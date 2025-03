Danielebartocciblog.it - Real Madrid: Kylian Mbappé nel firmamento Madame Tussauds di Londra

La stella dibrilla ancora ed entra nel pantheon delle stelle didi, consolidando la sua leggenda accanto alle icone internazionali celebrate dall’attrazione. Un video pubblicato oggi mostra il momento in cuisi è trovato faccia a faccia con la sua nuova statua a(città dove oggi risiede) che sarà esposta aldia partire dalla giornata di venerdì 4 aprile.In occasione della presentazione della nuova statua deldiha dichiarato: “E’ incredibile! Avere una figura dinel Regno Unito è davvero speciale. Gli artisti sono così talentuosi – i capelli, la posa, assomiglia proprio a me, è sure! Continuo a ringraziare il team per l’incredibile lavoro e non vedo l’ora di sentire cosa penseranno i fan quando vedranno la figura dal vivo“.