Sport.quotidiano.net - Real Madrid, arrivano i guai? Aperta un'indagine dopo la sfida contro l'Atletico

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 27 marzo 2025 – Il doppio confronto traè stato uno dei più avvincenti tra tutti gli scontri degli ottavi di finale di questa Champions League.l'andata, dove i blancos si sono imposti per 2-1 grazie ai gol di Rodrygo e Brahim Diaz, quest'ultimoil pari firmato Julian Alvarez, al ritorno la strada si è fatta subito in salita per gli uomini di Ancelotti, dato che i colchoneros si sono immediatamente portati in vantaggio con Gallagher e hanno rimesso tutto in discussione. Non sono bastati né i tempi regolamentari e nemmeno i supplementari per spezzare l'equilibrio, perciò le due squadre sono arrivate ai calci di rigore, dove ad avere la meglio sono stati i blancos. Non sono mancate le polemiche, soprattutto a causa del rigore annullato a Julian Alvarez a causa di un doppio tocco durante il tiro, ma nonostante siano passate più di due settimane dalla gara del Metropolitano, non è ancora finita qui.