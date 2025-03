Ilrestodelcarlino.it - Reagisce ai controlli, aveva metadone: arrestato

Esce per fare la spesa e dopo che una pattuglia dei carabinieri, in borghese, cerca di fermalo lui si ribella buttando un militare a terra. Perquisita l’abitazione è spuntata una boccetta di. Per un 40enne anconetano, residente a Falconara, è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è di martedì pomeriggio. I carabinieri stavano facendo un maxi controllo sul territorio, che è rientrato in una attività mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, quando sono arrivati sotto casa del 40enne. L’uomo, a bordo di una Citroen C3 stava uscendo dal garage e ha trovato la strada sbarrata. Non avrebbe capito subito che quelli erano carabinieri e mentre tentava di allontanarsi si sarebbe scagliato con violenza contro i militari.