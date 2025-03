Quotidiano.net - Re Carlo III a riposo assoluto: “Gli effetti dei trattamenti contro il cancro”. Annullati tutti gli impegni

Roma, 27 marzo 2025 - Totaleper reIII d'Inghilterra, il sovrano ha dovuto annullareglipubblici perché oggi ha accusato alcunicollaterali come conseguenza deiil. epa11953792 Britain's King Charles III arrives at the Commonwealth Service at Westminster Abbey in London, 10 March 2025. Commonwealth Day is an annual celebration observed by people all over the Commonwealth. The theme for Commonwealth Day 2025 is 'Together We Thrive'. EPA/NEIL HALL La Bbc fa sapere che il reIII dopo il malore è rimasto stamane in osservazione all'ospedale London Clinic. "A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il, questa mattina il Re ha riscontratocollaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale", sono state le parole di un portavoce di Buckingham Palace.