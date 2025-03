Thesocialpost.it - Re Carlo, effetti collaterali dalle cure per il cancro: ricoverato in ospedale

Red’Inghilterra è stato costretto a ricorrere alleospedaliere oggi, a causa deglilegati ai trattamenti per ilai quali si sta sottoponendo da circa un anno. La notizia è stata ufficializzata da Buckingham Palace, che ha confermato l’annullamento di tutti gli impegni pubblici previsti per oggi, venerdì 28 marzo.Secondo la Casa Reale, il Sovrano è stato trasportato ingiovedì per ricevere lenecessarie e sottoporsi a un breve periodo di osservazione. Dopo essere stato dimesso, Reè tornato a Clarence House, dove continua a svolgere attività legate ai documenti di stato e a fare telefonate dal suo studio.A causa dei disagi fisici, il 76enne ha dovuto cancellare il fitto programma di impegni pubblici e istituzionali previsti per la giornata di giovedì e per venerdì.