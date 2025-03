Dilei.it - Re Carlo e Camilla, sguardi complici. Ma c’è una cosa che la Regina si rifiuta di fare

Leggi su Dilei.it

Resono apparsi più innamorati che mai durante un ricevimento ospitato dallaa Clarence House. Il Sovrano e sua moglie quasi non riuscivano a distogliere lo sguardo l’uno dall’altra e si scambiavano sorrisie teneri. Ma c’è unache la Sovrana proprio non vuoleper la sua dolce metà.Ree innamoratiRehanno trascorso una splendida serata a Clarence House. Il Sovrano era in visibilio, molto orgoglioso di sua moglie che ha invitato nel loro Palazzo alcune personalità del mondo della letteratura.ha infatti organizzato un evento speciale con la Queen’s Reading Room, un ente di beneficenza da lei fondato dopo il successo del suo club del libro su Instagram durante la pandemia.Da allora è diventato un punto di riferimento mondiale per la promozione della lettura, con un podcast, iniziative di ricerca e un festival letterario annuale che richiama decine di migliaia di visitatori.