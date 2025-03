Lettera43.it - Re Carlo e Camilla a Montecitorio il 9 aprile con le Camere riunite

Il 92025 reterrà un discorso in Aula a. Dal 7 al 10il sovrano inglese verrà infatti in Italia con la regina consortee, tra gli impegni previsti, c’è una cerimonia dinanzi alle. L’evento inizierà alle 14.50 e si aprirà con gli interventi del presidente della Camera Lorenzo Fontana e di quello del Senato Ignazio La Russa, che lasceranno poi la parola al re.sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano.Re(Getty).Rinviata la visita a Papa Francesco in VaticanoNon si terrà, invece, la visita dei reali a Papa Francesco. Dato il recente lungo ricovero del pontefice, è infatti stato deciso di comune accordo di rinviare l’incontro previsto per l’8. I sovrani, ha scritto Buckingham Palace in un comunicato, hanno inviato a Bergoglio «i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l’ora di fargli visita in Vaticano una volta che si sarà ripreso».