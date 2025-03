Juventusnews24.com - Ravezzani attacca Giuntoli: «Con che faccia dice certe cose? Ora chi gli crede più? Doveva rassegnare le dimissioni insieme a Thiago Motta!»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, si è scagliato contro Cristianodella Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sul dirigente bianconeroAi microfoni di TMW Radio, il giornalista Fabiohato così il dirigente bianconero Cristiano, presentatosi oggi in conferenza stampaad Igor Tudor. Le sue dichiarazioni.HA PARLATO DEL RAPPORTO CON– «Siche il prestigio è una cosa che, quando lo perdi, non lo riacquisisci. E questo vale per. Con che? Non puoi pensare di presentarti dopo aver sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare, a partire dalla guerra sotterranea con Allegri, fino alla scelta fallimentare di. Non puoi pensare di essere credibile quando dici. L’unica cosa seria che poteva fare erale, visto che ha speso cifre spropositate.