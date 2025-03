Metropolitanmagazine.it - Raul Cremona, chi sono la “misteriosa” moglie inglese e i figli (uno è famoso)

, sappiamo che il comico è sposato da ormai diverso tempo con laGraziella, di origini inglesi, i due hanno due: Giordano e Leonardo. La coppia è sposata da anni e vive felicemente in quel di Milano. Il buone la sua dolce metà hanno avuto anche due. Tra l’altro uno moltonel settore e ha fatto una discreta carriera.Del secondogenito, purtroppo, abbiamo pochissime notizie. Sappiamo, infatti, che si chiama Leonardo, ma al momento non sappiamo cosa faccia e quale sia la sua professione. A differenza, invece, di suo fratello Giordano. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che il buonsia conosciutissimo e famosissimo nel suo ambito. Di che cosa si occupa? La risposta è semplicissima: Giordano è un dj producer. Ma non solo. In arte Kremon, il buonè anche membro del duo ‘Merk & Kremont’, famosissimo gruppo di disc jockey.