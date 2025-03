Internews24.com - Raspadori Inter, Nicolato dà il suo benestare all’operazione col Napoli: «Lui è perfetto per i nerazzurri! Lo scambio con Frattesi…»

di Redazionedà il suocol: a chi conviene di più locon Frattesi?vistato da Tuttosport, Paolo, ex ct dell’Italia U21, ha commentato così le ultime voci del mercatoche riguardano un possibiletra ie ilche coinvolge due calciatori allenati da lui, ovvero Giacomoe Davide Frattesi.SU– «Un ragazzo super. Uno dei più intelligenti che abbia mai allenato. Dalle capacità di apprendere, a quelle delle scelte, è certamente maturo. Una persona corretta, educata, avrà alle spalle una famiglia di livello, ha grandi valori».CON ME HA PARTECIPATO A DUE EUROPEI DI CATEGORIA – «Esattamente, l’avevo convocato sia nel primo, che nel secondo biennio. Fece molto bene in coppia con Scamacca».