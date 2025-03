Liberoquotidiano.it - "Rapporti a zero": Melandri-Valentino Rossi, è finita malissimo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prima amici, ora senza più un rapporto. Il legame tra Marcoè finito quando avevano la stessa carriera all'interno del Motomondiale, come il primo ha ammesso nell'intervista su Youtube al canale Moto.it, nel quale ha ripercorso la sua carriera. “Con Vale non abbiamo— ha detto il ravennate — Nel senso che non ci siamo visti praticamente mai più. Per qualche motivo non abbiamo mai ripresoe quindi io faccio la mia strada ed e lui fa la sua”. Con il Dottore “eravamo molto amici da bambini e siamo stati fino a che io non sono arrivato in MotoGP diciamo poi per forza di cose le strade si separano perché quando l'obiettivo è comune e ti trovi nello stesso posto è abbastanza normale”. Però poi, per qualche motivo, “non abbiamo mai ripresoe quindi, se dovesse capitare di vedersi io non ho né problemi né rancore con nessuno — ha detto — Io ho sempre cercato di dividere le cose tra vita privata e sport e il fatto che noi fossimo amici da prima forse ha reso difficile dividere le cose e spesso andavamo alle gare assieme lui veniva con me.