Movieplayer.it - "Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi": dopo il gossip arriva la risposta dell'attrice

Leggi su Movieplayer.it

Da giorni circolano insistenti voci su unatra Rocío Muñoz. Secondo alcuni tabloid, la coppia sarebbe ormai separata in casa. Ma è davvero così? Negli ultimi giorni ilha puntato i riflettori su una presunta rottura tra Rocío Muñoz. I rumor parlano di una coppia in, addirittura separata in casa, ma qualcosa non torna: è davvero finita tra i due attori o si tratta'ennesima fake news? Ladirettamente da Rocíovia social. La presuntatra Rocío Muñoze il ruolo del "cavaliere Tutto è partito da un servizio pubblicato dal settimanale Diva e Donna, che ha parlato di un amore ormai al capolinea. Secondo il magazine, la rottura sarebbe .