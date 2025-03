Ilfattoquotidiano.it - Ranucci: “Ho la certezza che Fazzolari attivò i servizi segreti per informarsi su di me”. La replica: “Accuse deliranti”

“In un’occasione ho avutocheha attivato iper chiedere informazione sulla mia attività”. Ad accusare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è il giornalista e conduttore di Report Sigfrido. Intervenuto al Parlamento europeo ad un convegno sulla libertà di stampa organizzato dai Socialisti, ha risposto così alla domanda dell’eurodeputato Marco Tarquinio in merito al sospetto di essere controllato: “Più che sospetti, che ne ho sempre avuti, ho avuto almeno in tre occasioni la, perché la mia scorta ha sorpreso persone che mi inseguivano e filmavano durante un incontro con una fonte”. Ladiè arrivata poco dopo: “Risponderà in tribunale delleche mi ha rivolto”, ha detto i una nota. “Non ho alcuna possibilità di attivare i nostridi intelligence e, qualora la avessi, di certo non farei sprecare tempo, energie e risorse dello Stato per controllare una figura ininfluente come”.