Ilfattoquotidiano.it - Ranucci all’Europarlamento: “Pressioni politiche su Report. Italia paese malato che considera normale la propria patologia”

Libertà di stampa e. Di questo ha parlato Sigfrido, conduttore televisivo Rai, ospite di un evento organizzato dal dem Sandro Ruotolo all’Europarlamaento.ha parlato in primis della libertà di stampa: “L’è ileuropeo con più giornalisti minacciati. Minacciati con querele temerarie – ha spiegato – Va difeso il giornalismo libero ma anche quei giornalisti che non hanno dietro un’azienda come la Rai, a a cui neanche viene applicato l’equo compenso e sono sottomessi ae querele da politici imprenditori e criminali. Io mi sono fatto una convinzione, il nostro è une talmente abituato a vivere con ladarla normalità”.In merito aha mostrato una lunga serie di azioni legali intraprese contro di lui e contro la sua trasmissione da parte della politica e di chi governa, e ha parlato delle “enormi” ricevute in questi anni e delle azioni messe in campo “per fermare e delegittimare l’azione di”.