Ilfattoquotidiano.it - Ranieri smentisce le voci su Gasperini: “Non allenerà la Roma”. Poi svela l’identikit del prossimo tecnico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In casatiene banco la questione relativa alallenatore giallorosso. E il nome di Gian Pieroera considerato tra i papabili favoriti. Fino ad oggi almeno, perché Claudioha smentito questa soluzione nella conferenza stampa alla viglia del match con il Lecce: “non sarà ilallenatore della. Di quelli con cui ho parlato io non ne avete tirato fuori neanche uno. Nemmeno Farioli“. Una smentita secca, quasi smaccata. E per questo perfino un po’ strana.La domanda conseguente sorge spontanea: chi sarà allora il successore di? Lui stesso spiega: “Illo sceglieremo io e Ghisolfi. Daremo una lista di candidati al presidente e lui sceglierà l’allenatore – ha dichiarato– La scadenza è quando lo vorrà dire il presidente, e lo conoscete: voleva Mourinho e l’ha preso, vuole fare lo stadio e sta procedendo.