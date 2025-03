Sololaroma.it - Ranieri allontana Gasperini, chi allenerà la Roma? “I nomi di quelli con cui ho parlato non sono usciti”

Se voleva divertirsi Claudiosappia che ci è riuscito benissimo, perché dopo le sue ultime parole la capitale ripartirà in un’isterica ricerca al tecnico del futuro. La domanda su chilanella prossima stagione sembrava avvicinarsi alla risposta, e invece il tecnico testaccino ha voluto mischiare le carte in maniera furibonda, in una conferenza stampa decisamente rivelatoria. Niente, questa è stata la prima bomba lanciata da Sir Claudio, che ha senza nascondersi affermato come non sarà il suo successore in giallorosso.Eppure lo scenario sembrava delinearsi in maniera importante all’orizzonte, con voci sempre più insistenti di un addio all’Atalanta e le parole al miele nei confronti dellarilasciate al ritiro del premio Bearzot. Con ogni probabilità,attenderà ora una chiamata della Juventus, che testerà Tudor ma pianifica una rivoluzione estiva, mentre i giallorossi volgono lo sguardo altrove.