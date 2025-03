Thesocialpost.it - Ragazzo di 14 anni muore a Napoli prima di un allenamento: disposta l’autopsia

Tragedia a, dove undi 14è morto nella serata di mercoledì, colto da un malore improvviso pocodell’inizio di unpresso una scuola calcio della città.Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane si trovava all’interno della struttura sportiva quando ha accusato un malessere. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: ilè deceduto sul posto.La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.L’intera comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Saranno le indagini a determinare eventuali fattori pregressi o condizioni mediche non note. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cantera(@cantera)L'articolodi 14di unproviene da The Social Post.