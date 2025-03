Ilgiorno.it - Raduno abusivo di moto in via Monte Napoleone con impennate e sgommate: 3 denunciati. Incastrati dai video dello “show” (diventati virali)

Milano, 27 marzo 2025 – La partenza da Assago. L'ingresso in città da via dei Missaglia e la carovana di circa 50 trae scooteroni in corso di Porta Ticinese e da lì verso piazza Duomo. Poi l'occupazione abusiva di via Santa Margherita e di viae lea favor di smartphone. Infine, la sfilata in corso Venezia e in corso Buenos Aires. L’operazione A poco meno di cinque mesi dalandato in scena nel pomeriggio del 3 novembre 2024, gli agenti della polizia locale hanno perquisito i tre presunti organizzatori, accusati di aver "percorso, senza rispettare le più elementari regole di sicurezza e diligenza stradale, con grave pericolo per la pubblica incolumità, alcune arterie della città, dalla periferia fino al centro storico". Chi sono gli organizzatori Ai tre, un ventiquattrenne residente in zona Chiesa Rossa e due amici di 21 e 30 anni rispettivamente domiciliati a Bologna e Bolzano, è stata contestata l'interruzione di pubblico servizio per aver bloccato il passaggio dei mezzi pubblici in via Santa Margherita e dei taxi innapo.