Qui Como. Mini ritiro in Spagna per prepararsi alla sfida

La prima settimana di questa ultima sosta della Serie A per gli impegni della Nazionale ill’ha trascorsa ina Marbella, una sorta diper lavorare in totale serenità. Mentre al rientro in Italia gli uodi Fabregas sono tornati ad allenarsi a Mozzate, con gli ultimi nazionali che rientreranno soltanto oggi. Tra questi gli argentini Paz e Perrone e il senegalese Diao, oltre a Fadera (Gambia), Vojvoda (Kosovo), Douvikas (Grecia) e i giovani Jack (Italia Under 19) e Valle (Under 21). Quasi tutti hanno avuto un discreto minutaggio e quindi, fatta eccezione per lo squalificato Paz, bisognerà capire quali saranno le scelte del tecnico spagnolo in vista del match contro gli azzurri di sabato alle 15. Davanti per esempio insieme a Cutrone e Strefezza potrebbe trovare spazio dal primo minuto l’ex Fiorentina Ikone, con Diao e Fadera pronti a subentrare dpanchina.