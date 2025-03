Lanazione.it - "Qui c’è la nostra storia". Luci su Borgo XX Giugno ’La Montmartre di Perugia’

Non a caso è per tutti il “Bello“. Un nome che il quartiere, ai piedi del centro storico, si è guadagnato sul campo. Nella zona che va dalle scalette di sant’Ercolano fino ai Giardini del Frontone è tutto un concentrato di testimonianze storiche, culturali, artistiche e architettoniche. Basti pensare al complesso monumentale di san Pietro, alla chiesa di san Domenico col suo campanile squadrato, fino ai giardini del Frontone, che evocano l’armonia incontaminata dell’Arcadia. IlBello, che si sviluppa sulla direttrice di Corso Cavour, si è meritato anche un altro appellativo: lo chiamano ladi Perugia per la sua vivacità, i locali (c’è anche un Caffè che ha ottenuto la certificazione d’eccellenza) i 3 teatri, le attività commerciali molto caratteristiche. E poi inXXha sede uno dei musei più importanti dell’Umbria, quello archeologico nazionale di piazza Giordano Bruno, il Dipartimento e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, che tra i suoi splendori annovera l’orto medioevale e la Galleria dei tesori d’arte.